Calcio, Savona. NOTA UFFICIALE DEL CLUB: "Due trattative in corso, entro il 10 luglio l'esito"

Un fulmine a ciel sereno ha scosso pochi istanti fa il mondo calcistico savonese.

In una nota ufficiale, il club di Via Cadorna ha confermato la presenza non di una, ma di ben due trattative. Una di esse, secondo la società, sarà quella valida per la prosecuzione del progetto sportivo. Le tempistiche? Entro il 10 luglio.

Ecco la nota:

"Il Savona F.B.C. comunica che mesi di impegno hanno prodotto importanti e concreti risultati. Entro il 10 luglio sapremo quale tra le due trattative coltivate sarà in grado di dare continuità al nostro progetto sportivo".