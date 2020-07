Prossimi appuntamenti con la Serie A e pronostici delle partite

La Serie A da sempre strega letteralmente gli italiani, le partite in estate, se possibile piacciono ancora di più e vengono maggiormente seguite e se possibile apprezzate. L’astinenza da Serie A seguita alla pandemia ancora si fa sentire e la voglia di normalità è tanta, cosa c’è quindi di meglio che seguire delle belle partite di calcio, utili alla definizione di chi in fine uscirà vincitrice di questo tormentato Campionato?

Partite di Serie A, i pronostici

La ripresa della Serie A significa anche ripresa di pronostici e scommesse, che appassionano e coinvolgono un crescente numero di nostri connazionali. Molti non vedono letteralmente l’ora di sfruttare i bonus benvenuto scommesse dei migliori broker e da pronosticideiguerrieri per moltiplicare le proprie possibilità di portarsi a casa una bella vincita, che in questo periodo avrebbe ancor più significato. Ma quali sono i pronostici per le partite della 29^ giornata?

L’Inter ha tutte le carte in regola per emergere sul Brescia ed è alla disperata ricerca di punti per puntare allo scudetto, per queste ragioni è data come favorita sugli avversari. Tra Verona e Parma, la favorita è senza dubbio la prima, la vittoria del Verona è quotata a 2.05, il pareggio è dato a 3.30, mentre una vittoria del Parma è quotata a 3.85. Il match d'andata che le ha viste coinvolte s'è concluso per 1-0 per il Verona, grazie ad una bella rete di Lazovic e i Veneti sono i favoriti anche per questa partita di ritorno.

Il Sassuolo arriva da due pareggi consecutivi e in classifica precede la Fiorentina, che però è la favorita in questo scontro, quotata a 2.10, il pareggio viene dato a 3.50, mentre la vittoria del Sassuolo è a 3.45.

Nella partita tra Spal e Milan, quest'ultima è la grande favorita e i pronostici consigliano di puntare sulla sua vittoria, con la concreta possibilità di vedere i rossoneri segnare tra i due e i quattro gol. Il nostro consiglio comunque è sempre quello di giocare responsabilmente, puntando in primis per divertirsi.

Dove vedere le partite di Serie A della 29^ giornata

Il lockdown ha cambiato le nostre abitudini e c’ha insegnato a stare di più a casa, socializzare e intrattenerci anche a distanza. Già prima della pandemia il calcio in tv o in streaming aveva un clamoroso successo, ora se possibile ancora di più, ecco quindi dove seguire le partite di oggi della Serie A.

Ecco le gare della ventinovesima e tanto desiderata giornata di Serie A 2020. Bologna-Cagliari si giocherà l’1 luglio alle ore 19:30 e sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 255.

Inter-Brescia, dell’1 luglio si giocherà alle 19:30 e sarà possibile seguirla DAZN 1 (canale numero 209 del satellite Sky). Spal-Milan, si giocherà alle 21:45 e verrà trasmessa su Sky Sport 251, Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, permettendo ai tifosi di vederla grazie a parabola o fibra.

Fiorentina-Sassuolo, anch’essa giocata alle 21:45, si potrà seguire su Sky Sport 253 e Sky Sport 484. Verona-Parma, alle 21:45, andrà in onda su Sky Sport 254 e Sky Sport 485. Lecce-Sampdoria inizierà alle 21:45 e sarà possibile seguirla sul canale satellitare DAZN 1 (209 sul telecomando di Sky).