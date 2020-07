Calciomercato: l'ex Vado Castaldo e Fabio Sturaro sono due giocatori della Sanremese

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con i calciatori Luigi Castaldo, difensore classe 1990, e Fabio Sturaro, attaccante classe 1995. Per entrambi si tratta di un ritorno in maglia biancoazzurra.

Nato a Napoli l’8 gennaio 1990, alto 1.87 per 82 kg, Castaldo è un centrale difensivo molto bravo di testa e in marcatura. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Siena, ha giocato con Esperia Viareggio in C/1, Giacomense, Borgo a Buggiano e Vigor Lamezia in C/2 e poi Celano, Sangiovannese, Olympia Agnonese e Argentina Arma in D. Nella Sanremese ha militato dal 2017 al 2019, collezionando 48 presenze in campionato e siglando 4 gol. Nella scorsa stagione è passato al Vado dove si è distinto come uno dei migliori difensori della categoria. Torna in un ambiente che conosce alla perfezione, con una grande voglia di riscatto.

Nato a Sanremo il 15 giugno 1995, fratello di Stefano centrocampista del Genoa, Sturaro è un esterno molto duttile che può adattarsi in un tridente offensivo e allo stesso tempo può arretrare il suo raggio d’azione partendo dalla linea mediana del campo. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, ha vestito le maglie di Argentina Arma, Taggia, Cuneo in D, Carlin’s Boys e Sanremese in Eccellenza nella stagione 2015/2016. Dal 2016 ha militato nelle file dell’Ospedaletti, dove ha indossato anche la fascia di capitano.