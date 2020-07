Vela: a Loano si torna in acqua con il Trofeo Baglietto

Dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia ritorna la vela in Liguria. Dopo i vari Vela Day organizzati, con grande successo, nel passato fine settimana in moltissimi circoli della nostra regione, ad aprire il calendario in provincia di Savona sarà il Circolo Nautico Loano l' 11 luglio con il classico Trofeo Baietto, gara che si sarebbe dovuta disputare il 28 marzo. La gara servirà anche per rimodulare il ranking zonale sia per i 420 sia per la classe L'Equipe. “A Loano – ci ha detto l' inossidabile Antonio Viretti - 420 e L’Equipe riaprono la sfida per scalare la Ranking List zonale. Sarà il Circolo Nautico Loano ad affrontare per primo le restrizioni della fase tre, e lo farà organizzando lo storico Trofeo Baietto dedicato a 420 e L’Equipe, due flotte particolarmente attive in Liguria”. Lo scorso anno nel Trofeo Baietto nei 420 la vittoria è andata alla coppia di casa formata da Nora Moraglia e Simone Cucatto che hanno avuto la meglio sui vernazzolesi Gabriele Venturino e Filippo Vulcanile.

Nella classe L'Equipe invece dominio assoluto dei vernazzolesi: primi tra gli Evolution con Anna Nocella e Simone Lorenzi, mentre negli Under 12 il CVV aveva avuto la meglio con la coppia composta da Filippo Lorenzi e Matilde Piombo. L' anno prima ci fu l'assoluto dominio degli imperiesi: nella Classe 420 con la netta vittoria per i portacolori dello YC Sanremo Andrea Abbruzzese e Fabio Boldrini, mentre nella Classe L’Equipe il dominio assoluto fu dell’ equipaggio del Circolo Velico Ventimigliese formato da Lorenzo Vassallo e Giorgio Finke.

Le regate del Trofeo Baietto si svolgeranno l' 11 e 12 luglio nello specchio acqueo antistante Loano. Il via della prima prova verrà dato alle ore 12. Si svolgeranno al massimo sei prove. E comunque non più di tre al giorno. Il 12 non si potranno effettuare operazioni di partenza dopo le ore 16. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 19 dell' 8 luglio.