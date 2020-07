Calcio, Ceriale. Resta al "Merlo" anche Vittorio Fantoni: "Impegno e passione per questa maglia"

Seconda conferma per il Ceriale, che, dopo Francesco Bellinghieri, ha ufficializzato il prosieguo del rapporto sportivo anche con Vittorio Fantoni.

Ecco le dichiarazioni del giocatore:

"L'ultima stagione è stata un'alternanza di alti e bassi. Siamo partiti per ambire ad alte posizioni di classifica e ci siamo ritrovati ad essere fuori dalla zona play out poco prima dell'interruzione del campionato. Alla fine però ci siamo salvati ed è questo quello che conta! Per il prossimo anno spero di divertirmi e di metterci tutto l'impegno e passione che da sempre mi legano a questa maglia".