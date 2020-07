Calcio, Priamar. A centrocampo torna Mirco Canu

La sospensione dei campionati ha interrotto l'assalto della Priamar alla promozione in Prima Categoria, di fatto impedendo ai savonesi di disputare quei play off che giunti oltre al giro di boa sembravano ampiamente alla portata di Cesari e compagni.

Le ambizioni del sodalizio di casa al "Levratto" di Zinola non si sono spente. La società è stata tra le prime a dare notizie sulla guida tecnica della prossima stagione - panchina ancora affidata ad Alessio Bresci - e non ha perso tempo piazzando due colpi di mercato di livello assoluto per la categoria.

Dopo l'attaccante Ormenisan, la coppia Mantelli-Monofilo ha raggiunto l'accordo con Mirco Canu (lo scorso anno al Santa Cecilia), centrocampista classe 1996 con un passato nelle giovanili del Savona che rappresenta un vero e proprio lusso per la categoria. Canu aveva indossato già i colori della Priamar sia a livello di settore giovanile sia a livello di prima squadra, raggiungendo una finale play off nella stagione 2017/2018.