C'era il sentore di grandi colpi in arrivo per il Soccer Borghetto e, in effetti, i biancorossi non si sono tirati indietro.

Pochi istanti fa è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Federico Piazza.

La regia dei biancorossi andrà quindi al centrocampista ingauno scuola Milan, pronto ad abbracciare il progetto borghettino.