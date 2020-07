Calciomercato. L'Olimpia Carcarese si tiene i suoi assi, ancora in biancorosso Spozio, Zizzini e Canaparo

Il comunicato:

L’ASD Olimpia Carcarese è lieta di comunicare le prime conferme per la prossima stagione. Continuerà ad illuminare il centrocampo biancorosso Matteo Spozio, giocatore di esperienza, grande qualità e serietà, giunto a Carcare lo scorso anno. Così come il classe ’97 Marco Zizzini, capocannoniere della Carcarese della stagione appena conclusa. Sempre in attacco, arriva un’altra importante conferma, si tratta di un altro carcarese doc: Luca Canaparo, esterno veloce e tecnico.

Il presidente Dino Vercelli e la società tutta sono felici e orgogliosi di poter continuare l’avventura in Prima Categoria insieme a voi!