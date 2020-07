Calcio, Cairese: ecco le mascherine tutte gialloblu

Senso di appartenenza e senso di responsabilità. L’A.S.D. Cairese è da ormai giorni ripartita sia sul campo, con la ripresa delle attività del settore giovanile, sia dietro le quinte per preparare al meglio la prossima stagione. Il tutto all’insegna della massima sicurezza e del rispetto dei protocolli sanitari. Certo è che vedersi attraverso una mascherina non è proprio il massimo. Ma le regole sono chiare e allora la nostra società ha deciso di far realizzare uno stock di mascherine “griffate Cairese” tinte di gialloblù e con tanto di logo societario. Un accessorio utile che al contempo contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza verso la nostra realtà.

Questo mascherine protettive a tre strati, realizzate dalla ditta LABORATORIO EVENTO srl di Torino, sono state progettate nel rispetto dell’art. 16 comma 2 DL 18/2020 e sono lavabili. Sarà quindi possibile indossarle più volte previo lavaggio tra un utilizzo e l’altro.

Contatti per ordinare le mascherine della ASD CAIRESE:

Filippo Robaldo: 333 724 6492

Matteo Lecquio: 347 972 1502