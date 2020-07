Calcio, Ceriale.è sempre tempo di conferme, tocca ad Antonelli e Cutuli

Proseguono cadenzata con un annuncio al giorno le conferme del Ceriale.

Il week end ha visto infatti arrivare le ufficialità per il regista Mirko Antonelli e per l'attaccante Claudio Cutuli.

"C'è tantissima voglia di ripartire - ha dichiarato il fantasista - visto che l'anno scorso praticamente non sono mai stato disponibile per problemi fisici: ho fatto più presenze sul lettino del fisioterapista che in campo. Sono molto curioso di vedere cosa possiamo fare in questa futura annata con una rosa che sarà un vero mix di vecchiettini e giovani del nostro vivaio con tanto potenziale davanti".

"Confidiamo - ha replicato il centrocampista - in qualche innesto interessante visto che c'è stato un po' di movimento nella rosa e spero che possiamo disputare un campionato all'altezza delle aspettative societarie. C'è la voglia di ricominciare e tornare presto in campo..."