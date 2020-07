Calciomercato, Mallare. I Lupi non cambiano il pelo, sono già 15 le conferme

Sarà un Mallare nel senso della continuità quello che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo torneo di Prima Categoria.

A partire dal capitano Pistone, ecco l'elenco dei giocatori confermati: Astengo, Avellino, Ciapellano, Di Mare, Vallone, Ferraro, Briano, Siri, Gennarelli M., Gennarelli A., Vassalli, Buonocore, Spriano, Shaqu.

"Li ringraziamo - sottolinea la dirigenza - per l'entusiasmo che hanno dimostrato nell'accettare di proseguire con noi anche in questo momento non facile sotto molteplici aspetti.

A breve speriamo di dare ulteriori conferme e comunicare alcuni nuovi innesti di giocatori con esperienza nella categoria e giovani che ci permettano di adempiere agli obblighi imposti.

Siamo certi di poter consegnare al nuovo allenatore una rosa che ci permetta di toglierci molte soddisfazioni nel nuovo campionato".