Marta Bassino è la nuova testimonial per la promozione turistica del cuneese

Lunedì 6 luglio 2020, presso la sede dell’ATL del Cuneese, è stato ufficializzato un innovativo e frizzante rapporto di collaborazione tra il Cuneese e l’atleta della Federazione Italiana di Sci Alpino Marta Bassino. Partner del progetto di promozione sono l’ATL del Cuneese, Cuneo Neve e l’Ente Gestione Aree Protette delle Alpi Marittime, uniti con l’intento comune di promuovere il territorio della provincia in modo coeso e forte.

SERVIZIO DI DANIELE CAPONNETTO E SIMONE DI LUCCIO



“Il volto di Marta Bassino, giovane campionessa cuneese impegnata nella rosa della Nazionale Italiana di sci alpino ci aiuterà a far conoscere e riconoscere la nostra amata terra in Italia e all’estero – ha dichiarato il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi – In un momento così particolare, unire le forze per la ripresa turistica ed economica del territorio è senz’altro un messaggio positivo che vogliamo trasmettere. Questo progetto abbina l’immagine vivace della campionessa azzurra alle mille opportunità di praticare attività outdoor nelle nostre vallate. Attraverso la sua figura di donna giovane, atletica e sorridente si darà al territorio una nuova connotazione fresca e vincente. L’ATL ha creduto sin da subito nelle potenzialità di Marta e siamo orgogliosi che, attraverso questa operazione, diventi vera ambasciatrice della sua terra natia.”



Il progetto, ideato e strutturato durante i mesi di lockdown, ha previsto già la partecipazione di Marta in occasione della realizzazione di un video promozionale dell’ATL del Cuneese online sul canale YouTube dell’ATL (https://www.youtube.com/watch?v=YGUxXI5xPfQ&t=90s ).



“É con un’emozione speciale che oggi presentiamo questa iniziativa. – ha asserito il Presidente di Cuneo Neve, Roberto Gosso - Dopo una splendida annata, Marta è diventata la prima sciatrice italiana a salire sul podio di Coppa in cinque discipline differenti e siede tra le grandi campionesse internazionali. Questo per noi è motivo di orgoglio, perché come ha ricordato lei stessa, è sulle piste delle Stazioni di Cuneo Neve che ha iniziato a sciare ed è qui che torna ogni anno ad allenarsi. Consapevoli che i podi conquistati, non siano un punto d’arrivo, ma un trampolino verso nuovi e ambiziosi traguardi, la accompagneremo e saremo al suo fianco nella prossima stagione”.



"Il nostro ruolo, come Ente Aree Protette Alpi Marittime, è di conservare e valorizzare il territorio. – ha affermato il suo Presidente, Piermario Giordano - Marta Bassino è un talento naturale affezionata alle nostre montagne che frequenta dalla tenera età con la famiglia. Questo progetto è stato fortemente voluto dall'ATL del Cuneese, da Cuneo Neve e dal nostro Ente: nel nome di una campionessa da valorizzare e sostenere".



“Questo progetto è senza dubbio molto importante per me e sono fiera di farne parte. – dichiara l’atleta del Centro Sportivo Esercito Marta Bassino - Il legame che ho con la mia terra è da sempre molto forte e sono orgogliosa di esser diventata la Testimonial del territorio Cuneese. L’ATL del Cuneese è stato il mio primo sponsor: a loro devo tanto in quanto hanno creduto in me e nelle mie capacità all’inizio del mio percorso. Cuneo Neve rappresenta le stazioni invernali del Cuneese, la neve e le piste su cui ho imparato a sciare. Ed infine il Parco Naturale delle Alpi Marittime, al quale sono profondamente legata per ragioni affettive di famiglia. La mia volontà è quella di contribuire in maniera concreta alla valorizzazione del territorio, delle stazioni sciistiche e dei parchi che ne fanno parte. Dopo questo momento difficile, mi impegnerò per farci tornare “Grandi” insieme.”