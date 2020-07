Calcio, Aurora. Carnesecchi entra in società. Arrivano le prime conferme

Dopo aver guidato la squadra per ben due stagioni, Henri Canrnesecchi torna in società e ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Come primo atto, arriva la conferma di un primo gruppo di giocatori. Umberto Ferro, Luca Pesce, Jacopo Pesce, Luca Amato, Giulio Russo, Matteo Ferretti, Samuele Di Noto, Simone Pizzolato, Andrea Gavacciuto e Jacopo Garrone vestiranno giallonero nella prossima stagione.