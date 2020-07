Calcio. L'attaccante Christian Ferrigno saluta l'Albisola: "Pronto a continuare a giocare se si presenterà un progetto interessante"

Christin Ferrigno è sul mercato. L'attaccante classe 1979 che può vantare esperienze importanti nella nostra provincia non giocherà più con i colori dell'Academy Albisola nella prossima stagione.

"Sono alla ricerca di un progetto interessante - spiega - perché mi sento bene fisicamente e credo di poter dare ancora molto. Penso che più che la carta di identità contino la forma fisica e le motivazioni, oltre alle qualità. Spero di poter essere coinvolto in una realtà con le idee chiare circa gli obiettivi da raggiungere. Se poi non arriveranno chiamate, non sarà di certo un dramma".

Ferrigno, che nelle ultime due stagioni ha legato il suo nome all'Academy Albisola e alla Priamar, ha giocato anche in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, vestendo le maglie di Quiliano, Legino, Altarese.