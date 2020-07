Calciomercato. Il Ceriale conferma il 2001 Bonifazio: "Non mi basta più fare presenza, è il momento del salto di qualità"

Sarà una stagione importante per la crescita di Matteo Bonifazio e anche lo stesso centrocampista classe 2001 ne è pienamente consapevole.

Lo stesso giocatore del Ceriale, confermato anche per la prossima stagione, chiama sè stesso a un ulteriore passo in avanti, come confermato all'ufficio comunicazione biancoblu:

"Dopo tutti questi mesi fermi la voglia di tornare è tantissima. Per me le ultime due stagioni sono state di assestamento, non mi basta più fare presenza sento che è arrivato il momento di fare il salto e dare veramente una mano concreta a questa squadra.

Devo concentrarmi sull'essere meno altalenante e dimostrare tutto il mio valore sul campo, cosa che sento di aver fatto solo in parte fino ad adesso".