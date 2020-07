Calciomercato. Il colpo del Soccer Borghetto è tra i pali, i biancorossi tesserano Lorenzo Ceccarini

Avevamo annunciato nella nostra diretta di questa sera come il Soccer Borghetto fosse ormai prossimo ad annunciare un colpo di qualità.

E così effettivamente è stato, visto che la società del presidente Ferrara è riuscita a tesserare Lorenzo Ceccarini, estremo difensore che ha davvero bisogno di poche presentazioni, viste le innumerevoli esperienze in tante squadre della nostra regione, anche savonesi.

Un colpo fortemente voluto dal presidente Ferrara:

"Ho spinto molto per questa operazione e siamo ovviamente felici di avere con noi un portiere di alto livello e di sicura esperienza. Abbiamo già potuto comprendere la sua voglia di mettersi in gioco e di darci una mano, non possiamo che dargli il nostro benvenuto".