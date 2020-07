Calciomercato. La Sestrese ha il suo nuovo centravanti, arriva Edoardo Mura

La società ritiene di aver individuato in Edoardo il migliore rinforzo possibile per aprire un importante ciclo, il giocatore ideale per indubbie qualità calcistiche, umane ed età.

Prima punta leva 1994, già giocatore delle giovanili verdestellate, Mura ha esordito in Eccellenza ad Arenzano. Poi la vittoria dello Scudetto italiano della categoria Juniores Nazionale con il Vado con una doppietta in finale. In seguito le esperienze in D a Vado appunto e alla Lavagnese. Poi ancora Genova Calcio, Rivarolese dove ha totalizzato ben 62 gol in Eccellenza in totale, 2 in Serie D e 23 in Promozione. Lo scorso anno ha vestito la maglia della Goliardica segnando 9 reti in 12 partite disputate.