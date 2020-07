Calciomercato. Il Benarzole su Molinari e Saviozzi: "Con Sebastiano siamo vicini. Francesco è un desiderio che speriamo si trasformi in realtà"

Arrivano dalla provincia di Cuneo due indiscrezioni di mercato particolarmente succose.

il Benarzole, squadra che milita nel campionato di Eccellenza piemontese, avrebbe di fatto messo nel mirino Sebastiano Molinari e Francesco Saviozzi (attenzione anche all'Imperia), con l'intento di rinforzare in maniera sensibile l'organico a disposizione di mister Merlo.

"Con Molinari ci siamo sentiti spesso e siamo a buon punto - conferma il presidente Castellino - ci dovremmo rivedere nella giornata di domani per definire la situazione. So che Sebastiano si trasferirà ad Alba per lavoro ed avere un giocatore della sua qualità con noi sarebbe sicuramente importante.

Saviozzi? Ho avuto un contatto telefonico con Francesco. E' un ragazzo che mi ha fatto un'ottima impressione e so che alle qualità umane sa abbinare anche doti tecniche e fisiche importanti. Per noi rappresenta un desiderio di mercato, pur sapendo che su di lui c'è una società di Serie D. Vedremo..."