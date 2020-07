Promozione aziendale: il successo dei gadget per lo sport e il tempo libero

Le aziende spendono una parte importante del loro budget per la promozione del brand, attraverso diverse attività che hanno l’obiettivo di rafforzare il marchio e stringere relazioni forti con i clienti.



A prescindere dalla tipologia di business, le strategie di marketing devono essere attuate facendo perno sulle capacità comunicative e l’interazione sociale, per creare un rapporto stretto e di fiducia con il cliente. Per farlo esistono diverse soluzioni, come la pubblicità digitale, l’interazione sui social, i canali classici e l’utilizzo strategico dei gadget personalizzati.

A questo proposito, tra le tante proposte a disposizione delle aziende stanno incontrando grande apprezzamento i gadget per lo sport e il tempo libero , che possono essere personalizzati direttamente online grazie ai servizi di stampa messi a disposizione da portali come gadgetpersonalizzato.it .

Sfruttando le potenzialità di questi omaggi, è possibile associare l’impresa a momenti di relax, svago e socializzazione. Ciò aiuta a costruire un legame positivo tra l’azienda e i clienti, un rapporto in grado di assicurare un ritorno economico e d’immagine importante. Fiducia e positività nei confronti del brand, infatti, influiscono in modo determinante nell’esperienza d’acquisto dei consumatori.







I gadget sportivi più apprezzati per la promozione del brand

Nell’ambito dei gadget per il benessere e l’attività fisica le opzioni a disposizione di un’azienda che vuole promuovere il proprio business sono davvero numerose. Tra i prodotti più apprezzati ci sono gli accessori per lo sport, come i supporti da bicicletta per lo smartphone, gli elastici, i tappetini, le fascette per il sudore, le borracce, oppure gli activity tracker per il tracciamento delle prestazioni sportive.

Anche per quanto riguarda il tempo libero la scelta è altrettanto ampia e variegata, con articoli come cappellini, bandane, giochi gonfiabili per la spiaggia e occhiali da sole. Ovviamente, è fondamentale individuare i gadget promozionali giusti, ovvero quelli che possono trasmettere in modo adeguato i valori del marchio, ad esempio marcando una caratteristica peculiare della propria azienda, dei servizi che offre o dei prodotti che vende ai clienti.

Dopodiché, è necessario personalizzare il gadget con una stampa brandizzata, un modo per rendere unico il prodotto e ottimizzare il ritorno d’immagine ottenuto attraverso questo omaggio.

Infine, è importante tenere conto di ogni aspetto e caratteristica dell’articolo, dai materiali con i quali è realizzato alle funzionalità, così che il brand venga associato a situazioni affini con il marchio dell’impresa.







In quali contesti usare un gadget promozionale

Affinché un gadget sia incisivo per la promozione dell’azienda, quindi in grado di assicurare un ritorno adeguato in termini di immagine e fatturato, è necessario che sia personalizzato e inserito nel contesto giusto.

Ad esempio, può essere utilizzato per fidelizzare i clienti, per instaurare un rapporto di fiducia con i nuovi utenti, oppure per ringraziare i consumatori che si servono da molto tempo dei prodotti o dei servizi dell’azienda.

Allo stesso modo, è consigliabile distribuire direttamente i gadget per eventi durante gli appuntamenti e le manifestazioni di settore, aumentando così l’efficacia della sponsorizzazione. È infatti fondamentale presenziare l’avvenimento, senza limitarsi a inserire il marchio aziendale in modo tradizionale e passivo.

È infatti possibile aumentare la portata dell’investimento promozionale con dei rappresentanti in loco che offrano gadget personalizzati ai partecipanti, porgendo prodotti come borracce e cappelli personalmente.

In questo caso, la presenza fisica aiuta a stabilire un rapporto umano fondamentale, un legame in grado di fare la differenza quando le persone dovranno acquistare un prodotto o richiedere un servizio offerto dalla propria azienda.