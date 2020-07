Il tennista Roger Federer gioca sui tetti di Finale Ligure con Vittoria Olivieri e Carola Pessina (FOTO)

Ricordiamo tutti le prodezze tennistiche di Vittoria Olivieri e Carola Pessina, le due atlete del Tennis Club Finale Ligure che, in piena quarantena da Coronavirus, avevano conquistato la celebrità internazionale grazie a una serie di rapidi e precisi scambi da un tetto all'altro delle loro abitazioni.

Le due ragazze saranno protagoniste di uno spot pubblicitario a diffusione nazionale, girato proprio in questi giorni, per una nota marca di pasta.

Con loro addirittura la stella più in vista nel tennis mondiale in questo momento: Roger Federer. Per girare lo spot, Federer è atterrato ieri mattina, 10 luglio, all'aeroporto internazionale "Clemente Panero" di Villanova d'Albenga.