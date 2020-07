Area Calcio Andora: salta la Luglio Fest

Il comunicato: Il Direttivo dell’Area Calcio Andora ha deciso che la prossima settimana non si terrà la “Luglio Fest” (prevista dal 16 al 19 luglio) con annesso Torneo Estivo di Calcio a 5.

Con molto dispiacere, si è valutato che al momento la situazione “post Covid” è ancora complicata; l’ordinanza della Regione Liguria ha dato la possibilità di ripartire con gli sport di gruppo ma dando disposizione di mettere in atto le linee guida delle federazioni di riferimento vista la specificità degli sport di contatto. Queste linee guida, nel caso del calcio emanate dalla FIGC LND, al momento sono di difficile attuazione, soprattutto per una associazione sportiva come la nostra.

Da Ministro della Salute e OMS non è ancora arrivato il via libera in merito alla ripartenza degli sport di contatto, e la nostra speranza è che nelle prossime settimane la situazione generale migliori e vengano emanate nuove disposizioni meno restrittive.

Ora ci stiamo concentrando in prima battuta per poter far tornare in campo gli atleti dell’A.C.Andora in una serie di “Open Day” serali. Per far questo stiamo nominando un Medico di Riferimento e mettendo in atto le misure di prevenzione, al fine di poter partire con le serate nell’ultima settimana di Luglio.

Infine, visto che non ci vogliamo arrendere e si sente il bisogno di tornare alla normalità, proveremo a chiedere la possibilità di spostare la consueta Festa Estiva Sociale con annesso Torneo di Calcio a 5 al terzo week end di Agosto, naturalmente compatibilmente con le disposizioni comunali e con le altre manifestazioni già in calendario.