Calcio, Albenga. Tanti big sondati per la panchina come Iacolino e Siciliano, l'ultima voce porta a Grandoni

Con le prime conferme arrivate dall'Annibale Riva sono emerse anche le prime indiscrezioni relative a chi dovrà sedere sulla panchina dell'impianto di Viale Olimpia.

Non è un segreto di come due tra i profili sondati siano quelli di Salvatore Iacolino e di Sandro Siciliano, entrambi ex volti conosciuti nella nostra provincia grazie all'esperienza maturata sulla panchina del Savona.

Un terzo nome che da 48 ore circola sotto le Torri è quello di un altro ex tecnico biancoblu, Alessandro Grandoni, protagonista del terzo posto conquistato dagli Striscioni in Serie D nella stagione 2018/2019.

I profili emersi ad oggi sono questi, seppur un margine per un possibile nuovo candidato non sia da escludere.

Quel che è certo è che il rebus dovrebbe essere risolto nelle prossime ore.