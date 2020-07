Calcio. Il saluto della Sestrese a Teddy Akkari: "Tutti tornano dove si sono sentiti amati"

Ecco il messaggio di commiato, con tanto di poesia, della Sestrese a Teddy Akkari. Il giocatore, ormai ex verdestellato disputerร infatti la prossima stagione con la maglia della Sestrese.

๐‘‡๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘– ๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘›๐‘Ž๐‘›๐‘œ

๐‘‘๐‘œ๐‘ฃ๐‘’ ๐‘ ๐‘– ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘œ ๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘ก๐‘– ๐‘Ž๐‘š๐‘Ž๐‘ก๐‘–.

๐ผ๐‘› ๐‘š๐‘Ž๐‘๐‘โ„Ž๐‘–๐‘›๐‘Ž. ๐ผ๐‘› ๐‘๐‘–๐‘๐‘–.

๐ผ๐‘› ๐‘”๐‘–๐‘›๐‘œ๐‘๐‘โ„Ž๐‘–๐‘œ.

๐ผ๐‘› ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘Ž. ๐ผ๐‘› ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘ฃ๐‘–๐‘Ž.

๐ผ๐‘› ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘’๐‘ ๐‘’. ๐ผ๐‘› ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘–๐‘š๐‘–๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ.

๐‘‡๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘– ๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘›๐‘Ž๐‘›๐‘œ

๐‘‘๐‘œ๐‘ฃ๐‘’ ๐‘ ๐‘– ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘œ ๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘ก๐‘– ๐‘Ž๐‘š๐‘Ž๐‘ก๐‘–.

๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘œ. ๐‘‡๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘๐‘–. ๐น๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘๐‘œ.

๐ท๐‘Ž ๐‘๐‘–๐‘๐‘๐‘œ๐‘™๐‘–. ๐ท๐‘Ž ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘–. ๐ท๐‘Ž ๐‘ฃ๐‘’๐‘๐‘โ„Ž๐‘–.

๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘œ. ๐‘ƒ๐‘–๐‘Ž๐‘›๐‘”๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘œ. ๐ผ๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘ข๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘–.

๐‘€๐‘Ž ๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘– ๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘›๐‘Ž๐‘›๐‘œ

๐‘‘๐‘œ๐‘ฃ๐‘’ ๐‘ ๐‘– ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘œ ๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘ก๐‘– ๐‘Ž๐‘š๐‘Ž๐‘ก๐‘–

๐ผ๐‘› ๐‘ข๐‘› ๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘‘๐‘œ. ๐ผ๐‘› ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ.

๐ผ๐‘› ๐‘ข๐‘› ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘–๐‘œ. ๐ผ๐‘› ๐‘ข๐‘› ๐‘ ๐‘œ๐‘”๐‘›๐‘œ.

(๐‘ณ.๐‘ฝ.)

In silenzio hai aspettato che la TUA #Sestrese trovasse un degno erede.

Solo a questo punto hai firmato e ufficializzata la tua nuova avventura, figlia di una scelta personale e di amicizia che solo chi ti conosce a fondo puรฒ comprendere e capire.

Per occupare il tuo posto c'era solo bisogno del meglio e il meglio come uomo e giocatore, รจ arrivato.

Sei stato il primo a chiamare, dopo la firma, chi prenderร degnamente il tuo posto.

Con parole da Uomo vero, come sempre nel tuo stile senza sbandierare il fatto.

๐—ถ๐—ป ๐Ÿญ๐Ÿด ๐—บ๐—ฒ๐˜€๐—ถ..

๐Ÿฒ๐Ÿฌ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜๐—ฒ

๐Ÿฑ๐Ÿญ ๐—ด๐—ผ๐—น

๐—œ๐—ก ๐—•๐—ข๐—–๐—–๐—” ๐—”๐—Ÿ ๐—Ÿ๐—จ๐—ฃ๐—ข ๐—–๐—”๐—ฃ๐—œ๐—ง๐—”๐—ก๐—ข

.......๐’ ๐’‚ ๐’„๐’‰๐’Š ๐’•๐’Š ๐’—๐’–๐’๐’๐’† ๐’ƒ๐’†๐’๐’†