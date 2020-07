Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come

Continua a muoversi l'Area Calcio Andora sul fronte mercato.

Nella giornata di ieri il club biancoblu ha ufficializzato il ritorno di Cesare Mascardi, protagonista con la casacca andorese già nelle passate stagioni.