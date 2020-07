Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come

Dopo l'importante acquisto di Nicolò Condorelli e le conferme di tre preziosi elementi come Messina, Mercandelli e Principato, anche capitan Alessandro Munì ed il gioiellino di casa Simone Calcagno, nonostante diverse squadre abbiano provato a portarli via dai colori giallorossi, hanno deciso di proseguire nel progetto intrapreso tempo fa' sposando nuovamente la causa.