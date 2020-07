Arbitri: Igor Vecchio è il nuovo presidente della Sezione di Albenga

Gianluca Panizza, Presidente della sezione arbitri di Albenga per 8 anni, ha ricevuto la nomina a Componente da parte del Presidente del Comitato Regionale Arbitri ligure Fabio Vicinanza, rassegnando di conseguenza le dimissioni da Presidente.

Associato dal 9 febbraio 1985, Gianluca ha arbitrato sino al campionato di Eccellenza. Dal 1994 al 1998 è stato Assistente arbitrale CAN D con il grande amico Sergio Vacca e, successivamente, dal 2004 al 2009 nella stessa Commissione Nazionale precedente nel ruolo di Osservatore arbitrale.

Dal 2010 al 2012 ricopre a livello associativo la carica di Vice Presidente di sezione e, dal 2012 al 2020 viene eletto per due mandati consecutivi Presidente.

Nella stagione 2020/21 riceve la nomina del Presidente del CRA Liguria Fabio Vicinanza per ricoprire l’incarico di Componente responsabile degli osservatori liguri.

Subentra alla massima carica associativa ingauna il Presidente vicario Igor Vecchio, fino ad oggi Osservatore arbitrale a livello regionale, ex arbitro di Eccellenza ed ex Assistente arbitrale CAN D.

Il Consiglio Direttivo, a nome di tutti gli associati, ringrazia il Presidente uscente e si congratula con Igor Vecchio per l’incarico che, a partire da oggi, ricoprirà fino alla prossima assemblea elettiva.