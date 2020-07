Calcio, Bragno. Mister Gerundo non vuole accontentarsi: "Pronti a costruire una squadra per puntare al centro classifica"

Non sono stati mesi facili per il Bragno, ma un giorno dopo l'altro la società biancoverde sta ponendo nuove basi per la prossima stagione.

A partire da mister Mario Gerundo, pronto ad allontanare il ruolo di vittima sacrificale.

"Noi non vogliamo provare a salvarci, vogliamo disputare un buon campionato, che sia sereno e da metà classifica.

Stiamo contattando giocatori che per il nostro obiettivo possono risultare all'altezza: parlo di 5-6 elementi che ci permettano di esprimerci su buoni livelli.

A tal proposito ci tengo a ringraziare il nostro ds, Andrea Ferrari, per il grande impegno che sta dimostrando.

Già nel corso della settimana contiamo di poter concludere un buon numero di operazioni".