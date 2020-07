Il successo della Up&Down é il successo di Pietra Ligure. La prima corsa dopo il lockdown

Domenica 12 luglio si é corsa, e camminata, l'ottava edizione della Up&Down di Pietra Ligure organizzata dall'Asd RunRivieraRun,una 5 km. circa a passo libero, prima corsa dopo il lockdown in Italia, che ha rappresentato la ripresa di un Movimento, quello del Running e del Walking, che attendeva da tempo questo momento, chiaramente seguendo le normative vigenti in tema di Covid-19: distanziamenti, mascherine pre e dopo, pacco gara consegnato all’arrivo con obbligo di lasciare la zona immediatamente, niente docce o ristori, partenze distanziate, perché la salute e la sicurezza sono una priorità, ma non fermarsi e indicare un orizzonte è il desiderio di voglia di futuro che non dobbiamo mai perdere.

Ringraziamo il Comune di Pietra Ligure che ci ha dato questa opportunità, la Polizia locale che ha vegliato sull’iniziativa, ACSI Genova che ha sposato l’iniziativa, i Commercianti di Pietra, sia quelli dell’Associazione Facciamo Centro sia coloro che ci supportano sempre, l’Associazione Ristoratori Pietresi e della ValMaremola, i nostri sponsor storici come Caffè Giovannacci, Leofrutta, Fondocasa, e Bagni Lido di Borgio Verezzi, una nuova realtà come Bale Bikes.

Ecco l'elenco delle altre attività che hanno creduto nell'iniziativa, dando un segnale di ripartenza di una cittadina, Pietra Ligure, che corre e cammina nella stessa direzione, guardando avanti verso il futuro: Farmacia Finadri, Farmacia Centrale, Cafetoso, Trattoria dei Caruggi, Gioielleria Joly, Pepe, Bar Airone, Gelateria Il Tarocco, Cherry Boutique, Tabaccheria Amato, Bar Bagni Giardino, Placita Caffè, Caffetteria Oasi.

E i nostri Angels, i meravigliosi volontari che non fanno mai mancare il loro supporto, che blindano sempre il percorso per far sì che tutti i partecipanti possano sempre godersi il loro momento di sport e benessere.

L’idea di una cittadina che corre nella stessa direzione, che guarda avanti.

Per la cronaca vincitore della Up&Down Ghebrehanna Savio del Team Casa della Salute 42.195 su Andrea Aragno dell'Atletica Fossano '75 e Carlo Cangiano degli Albenga Runners. Tra le donne successo di Aurora Bado della FreeZone Brescia su Elisa Rullo della Cral Reale Mutua e Laura Scarafone del Rensen Sport Team.