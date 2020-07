Calciomercato. Albenga. Fumata bianca per gli ingauni, la panchina va ad Alessandro Grandoni

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come

Il comunicato del club:

L'A.S.D. Albenga 1928 comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a mister Alessandro Grandoni.

Nato a Terni il 22 luglio del 1977, Grandoni vanta un'importante carriera come giocatore: sono oltre 400 le presenze tra i professionisti con le maglia di Ternana, Lazio, Sampdoria, Torino, Modena, Livorno e Gallipoli. Inoltre è stato capitano della Nazionale italiana Under 21 campione d'Europa nel 2000.

Dopo l'esperienza come calciatore, quella da allenatore iniziata nel settore giovanile della Fiorentina e proseguita con l'approdo alla guida della Primavera del Pisa. A seguire gli incarichi sulle panchine delle prime squadre, tutte in Serie D: Scandicci, Savona e Chieti.

La conferenza stampa di presentazione del mister si terrà domani, martedi 14 luglio, alle ore 16.30, allo stadio "Annibale Riva" di Albenga.