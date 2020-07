Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come

Il comunicato:

La A.S.D. Cairese 1919 comunica ufficialmente di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante classe 1996 Leonardo Pastorino e del centrocampista classe 1995 Alessandro Damonte anche per la stagione 2020/2021.