Calciomercato. Mirko Di Martino tra le carte più pregiate: "Si chiudono quattro anni importanti con la maglia della Cairese"

Sono stati quattro anni intensi, trascorsi tra gol e giocate, quelli di Mirko Di Martino con la maglia della Cairese.

Il talentuoso attaccante, ormai ex gialloblu, è infatti pronto per una nuova avventura.

"Purtroppo per problematiche legate al budget non c'è stato modo di proseguire il rapporto, ma saluto la Cairese senza alcun tipo di acrimonia, anzi.

Ho vissuto in Val Bormida quattro anni importanti, l'unico rammarico riguarda paradossalmente il buon rendimento di questa stagione, il migliore per continuità e numero di reti.

Il mio destino? C'era stato un contatto con il Vado, ma poi è tramontato tutto. Avendo messo le radici in Val Bormida la mia intenzione è di continuare a giocare nel comprensorio savonese".