Calciomercato. Ufficiali i primi nomi per l'Olimpia Carcarese B: sono Mancinelli, Siri e Gaggero

Il comunicato:

Sono tre i giocatori scelti da mister Matteo Siri per rinforzare l’attacco biancorosso. Si tratta di Manuel Mancinelli, classe 1987, ex Quiliano, Valleggia e Murialdo, che farà coppia con l’amico carcarese Mirko Siri (1988) in arrivo dalla prima squadra di Chiarlone, per lui un solo gol la scorsa stagione ma quando è entrato ha sempre dato del filo da torcere alle difese avversarie.

A dare concretezza al reparto offensivo biancorosso, però, non solo giocatori di esperienza. In una squadra che vuole puntare sulla crescita dei giovani (oltre ai ragazzi della Juniores di cui a breve saranno noti i nomi dei confermati) c’è una “verde” new entry: Tommaso Gaggero (2002), attaccante cresciuto nelle giovanili della Carcarese, che dopo un anno di inattività ritorna al Corrent.

Dal presidente Dino Vercelli e da tutta la società un grande bocca al lupo!