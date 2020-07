Cambia la sede della conferenza stampa di presentazione di Alessandro Grandoni, nuovo allenatore dell’A.S.D. Albenga 1928.

L’appuntamento rimane fissato sempre alle 16.30 ma la location non sarà più lo stadio Annibale Riva bensì l’Albenga Point – presso ExAtelier Social Wine Café – in via Enrico d’Aste 10, nel centro storico di Albenga.