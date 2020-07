Calcio, Andora. Passaggio di testimone al vertice del club, il nuovo presidente è Giuseppe Micucci

A seguito delle dimissioni da Presidente dell’Area Calcio Andora di Luca Guardone avvenute durante l’assemblea dei Soci che ha approvato il 3° bilancio dell’Associazione, il Direttivo si è riunito per la ridistribuzione delle cariche sociali.

L’ormai ex Presidente Luca Guardone rimarrà all’interno della società per la prossima stagione e ricoprirà il ruolo di Direttore Generale e Tesoriere.

Nella stessa riunione è anche stato nominato il Medico di Riferimento della società, nella persona del Dott. Roberto Ardissone con studio in Andora, che entra a far parte della nostra famiglia e ci darà una grossa mano per affrontare questa prossima stagione pesantemente condizionata dall’emergenza sanitaria.