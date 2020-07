Calcio, Borgio Verezzi. Simone Rattalino ai saluti: "Lascio un gruppo speciale, peccato non aver raccolto i frutti del nostro lavoro"

Non ci sarà Simone Rattalino a guidare il Borgio Verezzi nel campionato 2020/2021. Il tecnico andorese ha infatti spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a intraprendere un nuovo percorso, senza però nascondere un certo rammarico.

"Abbiamo vissuto una stagione incompleta e questo lascia un pizzico di rimpianto. Non nascondo però l'esigenza e il piacere di riavvicinarmi a casa, per il sottoscritto, infatti, Borgio non è dietro l'angolo.