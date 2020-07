Calcio, Seconda Categoria. La Priamar fa sul serio: ecco Carlo Giacchino

Dopo gli innesti di Canu e Ferro nella zona mediana del campo e quello di Marouf per rinforzare il fronte offensivo, la Priamar Liguria cala un altro colpo a effetto portando Carlo Giacchino alla corte di mister Bresci. Un innesto dal valore assoluto per una squadra che già lo scorso anno aveva dimostrato di avere le carte in regola per provare ad approdare nella categoria superiore.