Calcio, Cairese. Mister Benzi guarda al campionato: "Torneo anomalo. Saviozzi? E' libero di decidere il suo futuro" (VIDEO)

Tanti gli argomenti toccati da mister Mario Benzi nel corso dell’intervista rilasciata all’ufficio stampa della società gialloblu

Sulla piazza: “Cairo è un posto passionale, i ricordi sono buoni sia da giocatore sia da allenatore”

Sul campionato futuro: “Sarà un campionato importante con squadre molto forti. Per forza di cose sarà un torneo anomalo, visto che i giocatori non hanno mai trascorso un periodo di inattività così lungo. Abbiamo però la fortuna di poter contare su Giorgio Caviglia, uno dei preparatori più bravi in assoluto”

Sulla rosa: “Ringrazio tutti i giocatori che sono rimasti, dimostrando di essere attaccati alla Cairese. So bene che avevano richieste da altre squadre. Giocheremo con tanti giovani. I ‘vecchi’ dovranno essere bravi a trascinare i giovani e questi ultimi dovranno essere in grado di recepire da loro e dal sottoscritto il più possibile”

Sul colpo del mercato: “Diego Alessi? Un assegno circolare: in queste categorie fa sempre goal”

Sul mercato: “Saviozzi? Sia libero di decidere, ma lo accoglierei a braccia aperte. Lo scorso anno ho visto la partita con l’Ospedaletti e ho visto l’affetto del pubblico nei suoi confronti”