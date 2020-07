Calcio, Savona. Andrea Berta resterà fino all'ultimo sulla nave biancoblu: "Disarmante incertezza, ma si rafforza la mia passione per questi colori"

Sono ore di vero e proprio panico sportivo quelle vissute dai tifosi del Savona.

Nella serata di ieri sono infatti circolate voci sempre più insistenti sul tramonto della seconda e ultima trattativa, finalizzata al salvataggio del club, insieme alle dimissioni di Andrea Berta, al vertice del vivaio biancoblu.

Lo stesso responsabile del Settore Giovanile ha smentito questa eventualità, in una nota, al nostro quotidiano online, senza nascondere al contempo il senso di scoramento per la situazione societaria.

"In merito alle voci incontrollate che mi vedono dimissionario dalla mia carica di responsabile del settore giovanile del Savona fbc mi sembra dovuto chiarire che, se la dirigenza lo riterrà opportuno,resterò saldo nel mio incarico, in attesa degli eventi che accompagneranno la società sino al termine ultimo per l’iscrizione della squadra il 24 luglio.

L’amore che porto dentro per questi colori e questa maglia non si spegneranno mai ,le quotidiane testimonianze di indissolubile legame che i miei collaboratori, i nostri tesserati e le rispettive famiglie stanno dimostrando in questo momento di assordante silenzio e disarmante incertezza non fanno che rafforzare la passione che porto dentro per questi colori.

FORZA VECCHIO CUORE BIANCOBLU’.

Andrea Berta".