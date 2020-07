Calciomercato, Imperia: via libera per la permanenza in nerazzurro anche di Virga e Fazio

Giacomo Fazio si appresta a disputare la terza stagione con la maglia nerazzurra, arrivato nel 2018 ha collezionato 37 presenze. Per Federico Virga è la seconda stagione, ottime prestazioni e un assist sui piedi di Edoardo Capra nel match d'andata contro il Sestri Levante che ha fatto esplodere di gioia i tifosi nerazzurri assiepati sui gradoni dello stadio "Nino Ciccione".



"Sono contento di proseguire per un altro anno con questa maglia - commenta Giacomo Fazio - la gente di Imperia non meritava l’Eccellenza e dopo anni siamo riusciti a conquistarci la Serie D sul campo e ora starà a noi giocarcela ogni domenica. Inoltre ringrazio la Società è il mister che anche quest’anno hanno voluto puntare su di me e spero di ripagare a pieno la loro fiducia. Vorrei salutare anche io capitan Ambrosini augurandogli un roseo futuro, è stato un esempio per tutti nello spogliatoio e in campo".



"Voglio ringraziare la Società, il mister e tutti i tifosi che nella scorsa stagione sono sempre stati vicini - dichiara Federico Virga - a Imperia ho vinto il campionato di Eccellenza due volte anche se la prima volta era la Pro Imperia, sono veramente contento perchè andremo a giocarci un campionato importante come la serie D. Ho tanta fiducia in questo gruppo che sono sicuro avrà un'arma in più nella sua compattezza. Vorrei salutare Alessandro Ambrosini, gli auguro il meglio per il suo futuro e spero continui a giocare perchè ha ancora tutte le carte in regola per dire la sua".