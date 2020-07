Calcio, Celle. Luigi Cerato guiderà l'attacco. Barranca e Bruzzone per la difesa

I pezzi del puzzle sono stati messi a posto. Il Celle era chiaramente alla ricerca di un bomber di razza dopo che Raiola aveva salutato la piazza. Inoltre, la quantità di punte inserite in organico dalla Priamar Liguria faceva presagire qualche partenza eccellente. Ecco allora che Luigi Cerato torna a calcare i campi della Promozione, salutando dopo una sola stagione i rossoblù savonesi e approdando alla corte di mister Ghione. Ma le novità, per la truppa dell'ex trainer del Mallare, non finiscono qui. A rinforzare il pacchetto arretrato arriva Fabio Barranca mentre sulla fascia ci sarà il ritorno di Francesco Bruzzone. Entrambi i giocatori hanno legato il loro nome alla Veloce nelle ultime stagioni.