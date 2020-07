Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come

Il comunicato:

Il Vado FC 1913 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Alessio Tissone.

Difensore centrale classe 1998 con una lunga esperienza nel settore giovanile della Sampdoria, Tissone, nell’ultima stagione sportiva, ha raccolto 21 presenze tra le file del Savona, mentre in precedenza aveva militato in Serie C con l’Imolese e il Gavorrano e in Serie D con il Rezzato.