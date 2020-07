Calcio. Per le categorie "Under" fase regionale a 20 squadre, possibile anche un torneo post campionato

SVOLGIMENTO CAMPIONATI E TORNEI GIOVANILI UNDER 17 – UNDER 16 – UNDER 15 – UNDER 14

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Il Comitato Regionale Ligure ha reso noto che per la stagione sportiva 2020/2021 i campionati giovanili dell’attività agonistica verranno organizzati come segue:

Svolgimento in due fasi distinte:

1° fase di qualificazione a livello provinciale/distrettuale e 2° fase nella quale verranno assegnati i titoli regionali e quelli provinciali/distrettuale.

Modalità di svolgimento e regolamento di ammissione alle fasi finali Regionali e Provinciali/Distrettuale verranno stabiliti alla chiusura delle iscrizioni alle manifestazioni.

PRIMA FASE: lo svolgimento della prima fase, in un’ottica di contenimento dei costi e viste le indicazioni ricevute dal S.G.S. della F.I.G.C., sarà effettuato a carattere strettamente provinciale, con gironi organizzati in ciascuna delle cinque Delegazioni, alla quale parteciperanno tutte le Società. Il numero di gironi, i rispettivi organici ed il numero di squadre qualificate alla fase per l’assegnazione del titolo regionale verranno definiti al momento della chiusura delle iscrizioni.

TITOLO REGIONALE: verranno ammesse, alla seconda fase per l’assegnazione del titolo regionale di ciascuna delle 4 categorie, 20 squadre. Lo svolgimento della fase finale per l’assegnazione dei titoli regionali sarà il seguente: 4 gironi da 5 squadre ciascuno da disputarsi con gare di sola andata e, a seguire, quarti di finale e semifinali (da disputarsi con gare di andata e ritorno) e quindi la finale in gara unica e campo neutro.

TITOLO PROVINCIALE: per ciascuna Delegazione verranno ammesse alla seconda fase per l’assegnazione del relativo titolo provinciale di ciascuna delle 4 categorie, un numero di squadre proporzionato alla consistenza degli organici ed al numero di gironi organizzati dalle Delegazioni stesse.

TORNEO POST CAMPIONATO: per le Società che non disputeranno la fase di assegnazione del titolo regionale o del titolo provinciale, si potrà valutare l’organizzazione di un Torneo “post campionato”.