Calciomercato. Matteo Candolini sogna il ritorno in Liguria: "Ricordi speciali, un'Eccellenza a vincere sarebbe stimolante"

"Anche per me - racconta Matteo - è stata una stagione particolare. Fino all'interruzione a causa del Covid-19 avevo disputato una buona stagione con l'Ardor Lazzate. Purtroppo il club ha subito un forte ridimensionamento post epidemia e così sono alla ricerca di una nuova opportunità.

Ritornare in Liguria sarebbe a dir poco fantastico, sia per la qualità di vita per i tanti amici che ho lasciato nelle precedenti esperienze. La categoria? Un progetto ambizioso in Eccellenza sarebbe davvero stimolante, spero possa capitare l'occasione giusta".