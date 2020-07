Calcio, Ceriale: i Pulcini 2010 sono stati affidati a Gianriccardo Bologna

La nota del club:

E’ tempo di una riconferma per la panchina dei Pulcini 2010 che saranno nuovamente guidati da Mister Gianriccardo Bologna. Il tecnico è fresco di ottenimento del patentino da allenatore Uefa C ed ha espresso la sua trepidazione nel ricominciare l’attività sportiva e mettere in pratica le conoscenze acquisite.

“Sono molto felice che la società abbia deciso di riconfermarmi alla guida dei 2010, avremo così la possibilità di riprendere insieme il cammino interrotto a Marzo a causa del Covid-19.

E’ un ottimo gruppo, saldo e compatto, un connubio perfetto tra bambini pieni di voglia di imparare e genitori super! Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e divertirmi con loro e poter mettere in pratica ciò che ho appreso in questi lunghissimi 6 mesi di corso UEFA C terminato due giorni fa con l’esame finale ad Imperia.

Nella prima parte della stagione ci dedicheremo al consolidamento di ciò che è stato fatto l’anno scorso, mentre nella seconda parte l’obbiettivo sarà sicuramente la preparazione della squadra al successivo salto di categoria negli Esordienti a 9“.

L’Open Day dedicato ai Pulcini 2010 si svolgerà martedì 21 luglio alle ore 18.30. Tutti gli interessati potranno prendere parte all’evento e conoscere il Mister, ma anche tutto l’ambiente cerialese.