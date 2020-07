Calcio, Tornei Estivi: annullata l'edizione 2020 della Savona Cup

A causa dei recenti sviluppi di natura sanitaria nella città di Savona, il comitato organizzativo della Savona Cup si vede costretto ad annullare la rassegna in programma dal 21 luglio al 1 agosto. La salute e l'incolumità dei partecipanti e dei possibili spettatori deve essere la priorità in queste circostanze. L'organizzazione sottolinea inoltre come tutti i protocolli emanati dalla regione Liguria sarebbero stati garantiti in caso di manifestazione, ma causa questo nuovo picco di contagi l'esecuzione degli stessi sarebbe dovuta essere messa in atto con un maggior rigore, rendendo impossibile l'attuazione.

Il team degli organizzatori ha inoltre voluto aggiungere una nota al comunicato ufficiale: "Alla fine è andata così, ci vediamo costretti a mandare in fumo mesi di lavoro, ma per la salute di tutti lo facciamo. Non nascondiamo la nostra amarezza ma è un periodo delicato per il nostro Paese, a maggior ragione per la nostra città in questi giorni. Ci teniamo però a sottolineare che in queste settimane le difficoltà affrontate sono state davvero tante, chi dovrebbe volere il bene del calcio e di chi lo pratica ha fatto di tutto per metterci i bastoni tra le ruote, senza però riuscirci. Viviamo in una città dove è sempre facile puntare il dito senza però provare a fare qualcosa di concreto. I giovani savonesi vogliono provare a tornare alla normalità, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, ma qualcuno cerca sempre di vietarlo. Non serve fare nomi e cognomi, chi sa di averci provato capirà, solo la "fortuna", si fa per dire perché un nuovo picco nessuno lo avrebbe voluto, è stata dalla sua parte."