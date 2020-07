Calciomercato, Albenga. Marco Alberico è vicino al ritorno in bianconero

Sarà un parco portieri variegato quello dell'Albenga nella prossima stagione sportiva.

L'infortunio alla spalla di Paolo Maria Bambino impone l'arrivo di un elemento affidabile e di esperienza all'interno dell'organico di mister Grandoni, in attesa che il numero uno scuola Torino completi il proprio iter riabilitativo.

Anche un estremo difensore "under" sarà verosimilmente all'interno della rosa per offrire una variabile in più nell'undici schierato in campo.

Un giovane che sarà affiancato con tutta probabilità da Marco Alberico, prossimo a tornare a vestire i colori bianconeri.

I contatti nella Città della Torre non sono più un segreto, anche se nelle scorse settimane anche l'Alassio Fc e il Ceriale sembra abbiano fatto un sondaggio per l'ex portiere del Pietra Ligure.

Eventuali sviluppi concreti potrebbero arrivare in settimana.