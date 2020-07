Calcio. L'Olimpia Carcarese e il dg Abbaldo rendono omaggio a Massimo Camera: "La persona più competitiva che abbia conosciuto"

Il presidente Dino Vercelli e l’ASD Olimpia Carcarese tutta si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Camera e la società Bragno per la scomparsa di Massimo, vicepresidente del sodalizio biancoverde. Uomo cordiale, generoso, imprenditore serio e capace che ci ha lasciati troppo presto.

“Sono molto addolorato, Massimo per me è stato prima di tutto un amico. Grazie a lui ho iniziato il mio ruolo di direttore sportivo, mi ha sempre dato fiducia ed era sempre pronto al confronto – racconta il DG biancorosso Roberto Abbaldo - Di lui ammiravo la grinta, il dinamismo estremo, la voglia quasi irrazionale di allenare il suo fisico. È stata la persona più competitiva che io abbia conosciuto, aveva grande autostima e ambizione che lo hanno aiutato a creare il mondo Sanitas e i suoi successi imprenditoriali. La sua forza, il suo entusiasmo e la sua determinazione saranno certamente un'eredità, che chi gli è stato vicino non potrà non raccogliere”.