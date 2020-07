Calcio, Priamar. Saluta Cesari ma arriva Dalpiaz. Anche Morando e Scotto in rossoblù

Ufficializzato l'addio dopo appena una stagione di capitan Cesari, la Priamar aveva bisogno di un altro giocatore di categoria superiore per alzare il livello anche in difesa. Il nome è quello di Daniele Dalpiaz, centrale classe 1984 che già due stagioni fa, prima di interrompere momentaneamente per motivi personali, aveva indossato la casacca rossoblù raggiungendo una finale play off. "Sono contento di essere tornato alla Priamar. Ho scelto di ripartire da qui per la bontà del progetto", commenta l'ex Quiliano, Varazze e Carcarese. Dalpiaz guiderà una retroguardia nella quale agiranno altri due innesti: Gabriele Morando, centrale del 1996 proveniente dalla Letimbro, e Andrea Scotto, laterale destro che lo scorso anno ha militato nel Santa Cecilia.

Così il ds Mantelli: "Dalpiaz era la prima scelta. A Cesari, grande giocatore e uomo, il nostro in bocca al lupo. Crediamo molto anche in Morando e Scotto, due ottimi prospetti che hanno già all'attivo numerosi campionati da protagonisti nonostante la giovane età".