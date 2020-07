CALCIO, SAVONA. LA SOCIETA' ANNUNCIA: "TRATTATIVE SALTATE, MA NON E' FINITA"

Dopo il rincorrersi delle notizie circolate nel corso della mattinata e del pomeriggio, ci ha pensato la società del Savona a fare il punto della situazione attraverso una nota ufficiale.

La nota, priva di "mittente", conferma come le due trattative annunciate siano sfumate, ma che siano in corso ancora dei tentativi per iscrivere la squadra alla prossima Serie D.

E' possibile che la via intrapresa sia quella di una sorta di concordato con i giocatori, per alleviare il carico dei compensi arretrati, permettendo così la stipula delle liberatorie

Ecco la comunicazione ufficiale:

"Le lunghe ed estenuanti trattative avviate nei mesi scorsi per permettere l’avvicendamento di una nuova proprietà sono sfumate irreversibilmente in queste ore.

Non è finita.

Ci stiamo adoperando e sacrificando tutti con l’obiettivo di iscrivere la squadra al prossimo campionato e di garantire la necessaria, indispensabile continuità".