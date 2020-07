Calcio, Savona. Si tenta l'ultima carta, l'ancora di salvezza porta a un possibile accordo con i giocatori

"Saldo e stralcio". Questa formula è decisamente nota ai contribuenti italiani.

E' la via che permette infatti di ottenere la regolarizzazione della propria posizione con il fisco in cambio di un pagamento minore rispetto alla somma dovuta.

Potrebbe essere questa la via che i dirigenti del Savona potrebbero sondare per ridurre l'importante carico di denaro liquido necessario per procedere con l'iscrizione.

Oltre al pagamento delle vertenze, della quota di iscrizione e del deposito della fideiussione, è infatti necessaria la liberatoria da parte dei tesserati, ad attestare il regolare versamento dei compensi fino a febbraio 2020.

Secondo quanto raccolto negli ultimissimi minuti, la dirigenza biancoblu vorrebbe tentare un accordo con i propri tesserati, pagando una percentuale minore dei compensi dovuti in cambio del via libera per l'iscrizione alla prossima stagione sportiva.

Di quanto sia inferiore questa percentuale rispetto alla totalità non è dato sapere, ma gli ultimi dettagli dovrebbero essere messi a fuoco nel corso di una riunione in programma a Milano nelle prossime ore.

Questo è quanto filtrato all'ombra della Torretta nel corso del pomeriggio, seppur restino aperte le incognite sull'eventuale ipotetico budget per la prossima stagione.

Quel che è certo è che il margine temporale per salvare il Savona è ormai agli sgoccioli e già nel corso delle prossime 48 ore si potrebbe conoscere il destino dell'ultima possibile iniziativa della società di Via Cadorna.